Россия
06:38, 24 августа 2025Россия

Силы ПВО сбили девять беспилотников над российским регионом

Силы ПВО сбили девять беспилотников над Смоленской областью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 августа попытались атаковать Смоленскую область. Атаки были успешно отражены, рассказал губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет», — рассказал чиновник, добавив, что также не зафиксировано и разрушений на земле. Он отметил, что на места падения обломков выдвинулись оперативные службы.

Анохин также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения. Вместо этого следует сразу проинформировать о находке экстренные службы.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник.

