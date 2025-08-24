Бывший СССР
Сумы оказались под массированной атакой российских беспилотников

Российские войска нанесли массированный удар по Сумам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
В Сумах на Украине раздалось несколько взрывов. Как сообщает глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале, по городу бьют дроны российской армии.

По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны. Он не уточнил, сколько беспилотников было зафиксировано над городом. «Последствия атак выясняются», — добавил Григоров.

Также о взрывах в Сумах сообщает и украинский «24-й канал». Первое сообщение об этом появилось в 02:17 по московскому времени. Затем, в период до 03:25, появилось еще пять сообщений о взрывах. Подробности канал не приводит.

Ранее стало известно, что над Брянской областью был сбит 21 украинский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

