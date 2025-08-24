Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 24 августа 2025Россия

Опубликованы кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Министерство обороны РФ выложило видео с российскими военными, вернувшимися из плена на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Короткий ролик демонстрирует одетых в военную форму мужчин, стоящих перед автобусом. Военные держат в руках российские флаги и скандируют «Россия!». Видео опубликовано с подписями «Своих не бросаем!» и «Мужики, с возвращением!».

Судя по кадрам с бывшими военнопленными и заявлению ведомства, в настоящий момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Здесь им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В Минобороны рассказали об обмене военнопленными по формуле «146 на 146» 24 августа. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам Украины. Были поражены место хранения ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    Лавров назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского

    На Западе резко отреагировали на мобилизацию на Украине

    Отсидевший за изнасилование нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет и победил

    Рогов ответил на слова Зеленского о статусе Крыма и новых регионов России

    Сообщницу Эпштейна обвинили в переписывании истории

    Опубликованы кадры с вернувшимися из плена российскими военными

    Неадекватный мужчина с ножом орудовал в российском городе

    Возвращение жителей Курской области с Украины попало на видео

    У застрявшей на пике Победы российской альпинистки появился шанс на спасение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости