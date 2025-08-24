Опубликованы кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Министерство обороны РФ выложило видео с российскими военными, вернувшимися из плена на Украине. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Короткий ролик демонстрирует одетых в военную форму мужчин, стоящих перед автобусом. Военные держат в руках российские флаги и скандируют «Россия!». Видео опубликовано с подписями «Своих не бросаем!» и «Мужики, с возвращением!».

Судя по кадрам с бывшими военнопленными и заявлению ведомства, в настоящий момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Здесь им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В Минобороны рассказали об обмене военнопленными по формуле «146 на 146» 24 августа. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам Украины. Были поражены место хранения ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.