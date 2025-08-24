Россия
17:07, 24 августа 2025Россия

Три года находившийся в плену ВСУ российский боец рассказал о своем возвращении

RT: Три года находившийся в плену ВСУ боец вернулся в Россию в рамках обмена
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Три года находившийся в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский боец вернулся в Россию в рамках обмена. Историю о своем возвращении военнослужащий рассказал в беседе с RT.

По его словам, до отправки на специальную военную операцию (СВО) на Украине он работал электриком в Санкт-Петербурге. Летом 2022 года он попал в плен ВСУ.

«Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось. Я был осужденным, а осужденным оттуда выскочить просто нереально», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен пленными, в рамках которого стороны передали друг другу по 146 военнослужащих.

