Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 24 августа 2025Бывший СССР

В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

МИД Германии: Киеву нужны гарантии, примерно соответствующие членству в НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киеву нужны гарантии безопасности, «примерно соответствующие» членству в НАТО. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает ТАСС.

Он также заявил, что перечень государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине, следует расширить за пределы Европы, прежде всего за счет США. По словам министра, порядка 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс описал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — сказал он.

До этого экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко сравнил Донбасс с ядовитой пилюлей для Украины. Об этом он заявил, комментируя возможные территориальные уступки Украины ради мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Донбасс сравнили с ядовитой пилюлей для Украины

    Футболист «Крыльев Советов» провел гендер-пати для болельщиков перед матчем РПЛ

    В США раскрыли детали переговорного процесса по Украине

    Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

    Россиян призвали внести несколько изменений в диету ради сохранения здоровья мозга

    В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости