В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

МИД Германии: Киеву нужны гарантии, примерно соответствующие членству в НАТО

Киеву нужны гарантии безопасности, «примерно соответствующие» членству в НАТО. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, передает ТАСС.

Он также заявил, что перечень государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине, следует расширить за пределы Европы, прежде всего за счет США. По словам министра, порядка 30 стран, включая Японию, заявили о готовности поддержать Киев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс описал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — сказал он.

До этого экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко сравнил Донбасс с ядовитой пилюлей для Украины. Об этом он заявил, комментируя возможные территориальные уступки Украины ради мирного соглашения.