Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 24 августа 2025Россия

В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

Депутат Куринный: Штрафовать за умалчивание о дешевых лекарствах неразумно
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Алесей Куринный раскритиковал штрафы для фармацевтов за умалчивание о наличии более дешевых аналогов лекарств. Парламентария процитировало издание «Подъем».

По его словам, обеспечить выполнение новых правил едва ли получится. Разве что в рамках некой провокационной контрольной закупки, когда сначала спросят один препарат, а потом, если не предложено более дешевого аналога, — другой. Куринный объяснил, что разобраться в деталях сможет только специалист, так как фармацевт всегда может сказать, что других лекарств в наличии не было.

«Тут человеческий фактор будет играть большое значение. Штрафы, на мой взгляд, очень приличные и не являются разумными», — констатировал законодатель.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начнут действовать правила, согласно которым фармацевтам будет грозить штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей за несообщение о дешевых аналогах препаратов. Соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения утверждены Минздравом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал условие права Украины на существование

    Россиян призвали внести несколько изменений в диету ради сохранения здоровья мозга

    В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

    Зеленского повеселили удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Стало известно о пострадавших рабочих из Китая во время атаки БПЛА на российский регион

    Гуф отреагировал на обвинения в приеме наркотиков

    Алиев заявил о солидарности с Украиной в вопросах суверенитета

    Три года находившийся в плену ВСУ российский боец рассказал о своем возвращении

    Врач рассказал о влиянии орального секса на здоровье полости рта

    Раскрыт размер «обменного фонда» Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости