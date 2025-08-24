В Госдуме раскритиковали идею о штрафах для фармацевтов

Депутат Куринный: Штрафовать за умалчивание о дешевых лекарствах неразумно

Зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Алесей Куринный раскритиковал штрафы для фармацевтов за умалчивание о наличии более дешевых аналогов лекарств. Парламентария процитировало издание «Подъем».

По его словам, обеспечить выполнение новых правил едва ли получится. Разве что в рамках некой провокационной контрольной закупки, когда сначала спросят один препарат, а потом, если не предложено более дешевого аналога, — другой. Куринный объяснил, что разобраться в деталях сможет только специалист, так как фармацевт всегда может сказать, что других лекарств в наличии не было.

«Тут человеческий фактор будет играть большое значение. Штрафы, на мой взгляд, очень приличные и не являются разумными», — констатировал законодатель.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начнут действовать правила, согласно которым фармацевтам будет грозить штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей за несообщение о дешевых аналогах препаратов. Соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения утверждены Минздравом России.