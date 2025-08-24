Мир
В МИД России прокомментировали угрозу трех европейских стран по иранской сделке

«Ъ»: МИД России назвал угрозу трех стран Европы Ирану дестабилизирующим фактором
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России назвали угрозу трех европейских стран, выступающих посредниками по иранской сделке, серьезным дестабилизирующим фактором. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ведомстве заявили, что угрозы трех стран Европы — Великобритании, Франции и Германии — восстановить действовавшие до 2015 года в отношении Ирана жесткие санкции Совбеза ООН, если Тегеран до 31 августа не пойдет на значимые уступки по ядерной программе, «напрасной тратой времени» и манипуляцией. «На словах европейцы выступают за дипломатию и переговоры, однако их поведение отдаляет такую перспективу и заставляет сомневаться в их заинтересованности урегулировать поднимаемые ими вопросы по существу», — заявили в Департаменте информации и печати МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что договариваться с Ираном необходимо с помощью дипломатии, а не угроз, поскольку только переговоры позволят найти пути для устранения любых подозрений и предубеждений в отношении иранского мирного атома.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке Ирана в развитии мирного атома и атомной энергии. Лукашенко также подчеркнул, что для прочного мира нужно воздержаться от любых действий, которые будут приводить к обострению конфликта.

