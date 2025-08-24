В России составили список обязательных школьных предметов

Русский язык, историю и географию сделали обязательными школьными предметами

Минпросвещения России составило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Известно, что в план 2026-2027 учебного года войдут такие предметы, как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».

По заявлению родителей школьники могут изучать «Родной язык», «Родную литературу» и «Второй иностранный язык».

Ранее сообщалось, что в России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов.