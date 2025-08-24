Мир
В Сербии прошли митинги в поддержку властей

Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Сербии в 71 муниципалитете и городе прошли митинги в поддержку властей, сообщает Радио и телевидение Сербии.

В них суммарно приняло участие около 70 тысяч человек. «Не было ни одного инцидента. Ни один гражданин, ни один полицейский не пострадал, ни одно здание, ни один государственный орган, ни одно помещение, ни чья-либо собственность не были повреждены. Все прошло гладко и мирно», — рассказал глава полиции Драган Васильевич.

Эти митинги прошли на фоне протестов против действующий властей, которые не прекращаются в стране с 1 ноября прошлого года, когда обрушение козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад привело к человеческим жертвам. Акции обернулись беспорядками с применением насилия в отношении силовиков и погромами.

    Все новости