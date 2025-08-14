В Сербии протестующие напали на полицейских

Протестующие напали на сотрудников полиции в Белграде и Нови-Саде

Протестующие напали на сотрудников полиции в Белграде и Нови-Саде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Люди прорвали кордоны силовиков, начались столкновения с неизвестными, которые вышли к толпе в масках и с битами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что протесты в Сербии будут успокоены на основе Конституции и законов государства. Он выразил надежду, что западные страны не будут принимать участие в протестах и заниматься цветными революциями.

До этого президент Сербии Александр Вучич посетовал, что итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов.