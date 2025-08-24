Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:33, 24 августа 2025Из жизни

Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

В США на улице поймали питона длиной 3,6 метра
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: upi.com

В штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Об этом сообщает UPI.

Огромная змея терроризировала округ Ньюберри в течение нескольких недель. В конце концов местные жители Уоррен Галлман, его сын Джордан и племянник Джейден Атчисон решили найти питона и поймать. Им вызвался помочь еще один непрофессиональный ловец рептилий Эван Тернер.

Мужчины легко нашли змею, но при попытке поймать ее встретили активное сопротивление. К примеру, питон успел толкнуть Уоррена в кусты. Тот отделался незначительными царапинами и смог схватить змею за голову. Другие мужчины помогли ему обездвижить питона.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Происхождение змеи остается загадкой: этот вид не водится в округе. Шериф Ньюберри предположил, что раньше питон был чьим-то питомцем, но вырос слишком большим, и его выбросили на улицу. Уоррен, в доме которого уже живет змея, решил заботиться о питоне, пока ему не найдут постоянный дом.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, мужчина поймал 87 питонов и получил денежный приз. Он стал рекордсменом июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине

    Появилась информация о состоянии остающихся на Украине курян

    Умер режиссер Валерий Усков

    После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

    Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

    В США умер экс-ведущий программы «Вести»

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости