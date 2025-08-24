Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

В США на улице поймали питона длиной 3,6 метра

В штате Южная Каролина, США, любители рептилий забрали домой с улицы сетчатого питона длиной 3,6 метра. Об этом сообщает UPI.

Огромная змея терроризировала округ Ньюберри в течение нескольких недель. В конце концов местные жители Уоррен Галлман, его сын Джордан и племянник Джейден Атчисон решили найти питона и поймать. Им вызвался помочь еще один непрофессиональный ловец рептилий Эван Тернер.

Мужчины легко нашли змею, но при попытке поймать ее встретили активное сопротивление. К примеру, питон успел толкнуть Уоррена в кусты. Тот отделался незначительными царапинами и смог схватить змею за голову. Другие мужчины помогли ему обездвижить питона.

Происхождение змеи остается загадкой: этот вид не водится в округе. Шериф Ньюберри предположил, что раньше питон был чьим-то питомцем, но вырос слишком большим, и его выбросили на улицу. Уоррен, в доме которого уже живет змея, решил заботиться о питоне, пока ему не найдут постоянный дом.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, мужчина поймал 87 питонов и получил денежный приз. Он стал рекордсменом июля.

