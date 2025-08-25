Путешествия
20:07, 25 августа 2025
Путешествия

80-летние подруги едва не сварились заживо в джакузи во время отдыха на природе

Две 80-летние женщины перегрелись и потеряли сознание в джакузи на отдыхе в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: WCSART

80-летние туристки едва не сварились заживо в джакузи во время отдыха в США. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, группа из четырех пожилых женщин отправилась на природу в городе Кэмптон, штат Кентукки. После насыщенного дня подруги решили расслабиться в гидромассажной ванне. При этом две из них имели проблемы со здоровьем и не смогли самостоятельно выбраться из горячей воды.

Путешественницы перегрелись и потеряли сознание. Одна туристка бросилась им на помощь и удерживала их головы над водой, чтобы те не захлебнулись. Еще одна женщина позвонила в службу экстренного реагирования.

Полиция и санитары достали из джакузи пострадавших туристок, одна из которых уже находилась в критическом состоянии, ее температуру сбивали в душе при помощи холодной воды со льдом. Другую женщину вывели из арендованного домика и облили из шланга. Стабилизировав состояние отдыхающих, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что перегревшийся под солнцем турист чудом выжил во время отдыха в Европе. Сообщение о проблемах со здоровьем у путешественника поступило через навигатор Garmin, его увидел на родине родственник мужчины.

