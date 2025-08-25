Наука и техника
12:20, 25 августа 2025Наука и техника

Описана неожиданная опасность электромобилей

UCLA: Воздух рядом с зарядками для электромобилей оказался загрязненным
Андрей Ставицкий
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) обнаружили неожиданную опасность зарядных станций электромобилей. Исследование опубликовано на сайте организации.

В рамках эксперимента специалисты провели анализ состояния воздуха рядом с 50 зарядными станциями Tesla Supercharger, расположенными в Лос-Анджелесе. Оказалось, что в непосредственной близости от электрических заправок в воздухе содержится в два раза больше вредных частиц, чем в отдалении от них.

Уровень содержания вредных для здоровья человека мелких частиц рядом со станциями составил от 15 до 20 микрограммов на кубический метр. Это намного выше, чем средний показатель типичного городского фона в Лос-Анджелесе — 7–8 микрограммов на кубический метр. Также ученые привели для сравнения анализ воздуха на заправочных станциях для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — 12 микрограммов на кубический метр.

По словам специалистов, загрязнение воздуха вызывают пыль, мельчайшие фрагменты шин и песок, которые можно обнаружить рядом с зарядными станциями. «К счастью, на расстоянии нескольких метров от станции концентрация вредных частиц в воздухе значительно снижается», — заметил автор исследования Ифан Чжу.

В начале августа исследователи Trend Micro рассказали, что хакеры способны удаленно устроить пожар в доме, взломав зарядное устройство для электромобиля.

