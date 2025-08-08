Наука и техника
Способ устроить пожар через взлом зарядки описали

Trend Micro: Хакеры могут устроить пожар, взломав зарядку для электромобилей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Canetti / Shutterstock / Fotodom  

Хакеры могут удаленно устроить пожар в доме, взломав зарядное устройство для электромобиля. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на исследователей Trend Micro.

Специалисты по безопасности отметили, что многие пользователи электромобилей с домашней зарядной станцией попали в зону риска. Они описали ситуацию, при которой хакеры могут удаленно взломать зарядный аксессуар, привести его к перегреву и устроить пожар.

Исследователь Trend Micro Джонатан Андерссон рассказал, что обычно зарядные станции для электрокаров имеют процессор, который контролирует температуру и включает защиту при перегреве. При определенных условиях — например, частичной поломке или модификации конструкции зарядки — эту защиту можно отключить. Если злоумышленники взломают зарядку, то они могут подать на нее ток максимальной мощности, что приведет к перегреву оборудования и пожару.

Специалисты попытались взломать зарядные устройства со встроенной защитой от перегрева, но у них ничего не получилось. Затем они отключили защиту и смогли удаленно испортить зарядные станции — оборудование либо ломалось, либо сгорало. Процесс перегрева устройства до отказа занимал от 1 до 5,5 часа.

Эксперты Trend Micro рекомендовали владельцам электромобилей пользоваться только оригинальными зарядными устройствами. Также они посоветовали не скручивать кабель зарядника в клубок, так как это способствует его перегреву.

В конце июля американские исследователи заявили, что репутация главы Tesla Илона Маска вредит всей индустрии электрического транспорта.

    Способ устроить пожар через взлом зарядки описали

