11:03, 25 августа 2025Спорт

Баскетболисты устроили массовую драку после матча Кубка Америки

Баскетболисты Аргентины и Доминиканы устроили массовую драку после матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Баскетболисты мужских сборных Аргентины и Доминиканской Республики устроили массовую драку после матча группового этапа Кубка Америки. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Okko Баскет».

Потасовка началась сразу после финальной сирены. В ходе нее несколько игроков наносили удары друг другу руками и ногами, некоторые баскетболисты оказались на паркете.

Матч прошел в ночь на понедельник, 25 августа. Игра завершилась победой Доминиканской Республики со счетом 84:83 в овертайме.

6 июля матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между столичными «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой дракой. Потасовка началась после финального свистка, в ней были задействованы почти все футболисты (включая запасных) и тренеры.

    Все новости