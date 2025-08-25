Баскетболисты устроили массовую драку после матча Кубка Америки

Баскетболисты Аргентины и Доминиканы устроили массовую драку после матча

Баскетболисты мужских сборных Аргентины и Доминиканской Республики устроили массовую драку после матча группового этапа Кубка Америки. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Okko Баскет».

Потасовка началась сразу после финальной сирены. В ходе нее несколько игроков наносили удары друг другу руками и ногами, некоторые баскетболисты оказались на паркете.

Матч прошел в ночь на понедельник, 25 августа. Игра завершилась победой Доминиканской Республики со счетом 84:83 в овертайме.

