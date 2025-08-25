Боец СВО стал помощником главы российского региона

Участник СВО стал помощником главы Башкирии Хабирова

Участник специальной военной операции (СВО) стал помощником главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщает портал GOROBZOR.RU.

О назначении ветерана руководитель республики объявил в ходе совещания правительства. Речь идет о кавалере ордена Мужества Оскаре Ситдикове — участнике программы «Время героев».

По словам Хабирова, Ситдиков «буквально на прошлой неделе» уволился из рядов Вооруженных сил России. Он уже приступил к работе в республике.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Он стал первым ветераном СВО, возглавившим субъект Российской Федерации.