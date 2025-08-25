Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:03, 25 августа 2025Экономика

Россиян предостерегли от покупки жилья по заниженной стоимости

Эксперт по жилью Подпалый: Квартира по цене ниже рынка потребует новых расходов
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Покупка квартиры по цене ниже рыночной чревата новыми расходами. Об этом в разговоре с агентством РИАМО предупредил гендиректор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Заниженная стоимость недвижимости в редких случаях сулит удачу — зачастую такая цена может сигнализировать о предстоящих вложениях. «Отличие цены продаваемой квартиры от среднерыночной по району скорее говорит о том, что квартира нуждается в капитальных вложениях — чаще всего требует ремонта», — пояснил эксперт. Кроме того, цена ниже рыночной может скрывать неудобное расположение объекта, отсутствие инфраструктуры в районе, плохой вид из окна или близость к шумным автотрассам. Выгодный ценник может маскировать и другие изъяны: например, нахождение квартиры на первом или последнем этаже дома.

Ранее эксперты рассказали о других подводных камнях, сопровождающих покупку дешевой квартиры. К примеру, если стоимость снижена за счет акции застройщика, то компания могла сэкономить на материалах, инженерных системах или отделке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил поступок Путина

    Глобальная проблема стала торопить французских виноделов

    Вуди Аллен отреагировал на критику из-за участия в Московской неделе кино

    Сын альпинистки Наговициной призвал Краснова и Лаврова помочь спасти его мать

    Маск подал иск против Apple и OpenAI

    Россиян предостерегли от покупки жилья по заниженной стоимости

    ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах

    Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации

    Известный музыкант назвал Москву пиратским городом

    На Украине выявили незаконный агробизнес в Чернобыльской зоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости