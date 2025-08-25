Россиян предостерегли от покупки жилья по заниженной стоимости

Эксперт по жилью Подпалый: Квартира по цене ниже рынка потребует новых расходов

Покупка квартиры по цене ниже рыночной чревата новыми расходами. Об этом в разговоре с агентством РИАМО предупредил гендиректор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Заниженная стоимость недвижимости в редких случаях сулит удачу — зачастую такая цена может сигнализировать о предстоящих вложениях. «Отличие цены продаваемой квартиры от среднерыночной по району скорее говорит о том, что квартира нуждается в капитальных вложениях — чаще всего требует ремонта», — пояснил эксперт. Кроме того, цена ниже рыночной может скрывать неудобное расположение объекта, отсутствие инфраструктуры в районе, плохой вид из окна или близость к шумным автотрассам. Выгодный ценник может маскировать и другие изъяны: например, нахождение квартиры на первом или последнем этаже дома.

Ранее эксперты рассказали о других подводных камнях, сопровождающих покупку дешевой квартиры. К примеру, если стоимость снижена за счет акции застройщика, то компания могла сэкономить на материалах, инженерных системах или отделке.