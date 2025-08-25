Россия
17:06, 25 августа 2025

Экипаж замеченного в зоне СВО БТР с флагами России и США раскрыл подробности операции

RT: БТР с флагами России и США отправили к ЛБС, чтобы позлить ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

Американский бронетранспортер (БТР) M113 с флагами России и США, который заметили в зоне специальной военной операции (СВО), был отправлен на линию боевого соприкосновения (ЛБС), чтобы позлить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности операции в беседе с RT раскрыл экипаж техники — бойцы с позывными Медик и Скутер.

По данным издания, отправиться на боевую задачу, вывесив два флага — России и США, военнослужащие решили в преддверии переговоров на президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Изначально все было сделано по приколу. Хотели позлить врага. Предложили командиру, мол давайте зацепим американский флаг — машина-то американская, трофейная», — рассказал боец с позывным Скутер.

Командир Кабарда одобрил идею с флагами. На том видео, которое было ранее опубликовано в сети, экипаж делал отвлекающий маневр — им нужно было доехать до линии боевого соприкосновения и вернуться обратно.

На этом пути БТР был атакован. При этом ни экипаж, ни машина не пострадали. «Я только по положению антидроновой сетки понял, что был прилет», — вспомнил боец с позывным Медик.

Ранее сообщалось, что БТР с американским флагом был захвачен бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России.

