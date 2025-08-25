Гоблин поиронизировал над боящимися слежки в соцсетях россиянами и назвал их неинтересными

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался об опасениях некоторых россиян относительно того, что за ними могут следить через соцсети. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он также назвал обычных людей неинтересными.

Пучков заявил, что не понимает этого страха. «Вы какой оперативный интерес представляете, хотелось бы узнать? Никакого. Никакого абсолютно, ни для кого. Ты даже для собственного кота не очень сильно интересен», — поиронизировал над этой боязнью Гоблин.

Ранее блогер назвал мат специальным языком. По мнению Пучкова, нецензурной бранью могут пользоваться только мужчины, пока этого не слышат женщины и дети. Он также добавил, что нельзя сквернословить, выступая на широкую аудиторию.

До этого Гоблин призвал проверять психическое здоровье представителям трех профессий, в том числе журналистам. Он объяснил, что эти люди формируют общественное сознание.