Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:53, 25 августа 2025Интернет и СМИ

Гоблин поиронизировал над боящимися слежки в соцсетях россиянами и назвал их неинтересными

Блогер Пучков заявил, что граждане неинтересны для слежки в соцсетях
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался об опасениях некоторых россиян относительно того, что за ними могут следить через соцсети. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он также назвал обычных людей неинтересными.

Пучков заявил, что не понимает этого страха. «Вы какой оперативный интерес представляете, хотелось бы узнать? Никакого. Никакого абсолютно, ни для кого. Ты даже для собственного кота не очень сильно интересен», — поиронизировал над этой боязнью Гоблин.

Ранее блогер назвал мат специальным языком. По мнению Пучкова, нецензурной бранью могут пользоваться только мужчины, пока этого не слышат женщины и дети. Он также добавил, что нельзя сквернословить, выступая на широкую аудиторию.

До этого Гоблин призвал проверять психическое здоровье представителям трех профессий, в том числе журналистам. Он объяснил, что эти люди формируют общественное сознание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

    Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

    Российские войска начали охват Константиновки с флангов

    На морском дне выявлены аномальные песчаные образования

    Ивлеева похвасталась новой баней

    В России нашли свыше полусотни скрытых погребений

    Вода из туалета могла стать причиной крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

    Военкор оценил успехи российских войск в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости