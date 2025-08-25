Россия
19:20, 25 августа 2025

Груженная кислотой фура взорвалась посреди российской трассы и попала на видео


Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Взрыв фуры с углекислотой на трассе под Нижним Новгородом попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

На записи, сделанной из окна проезжающего автомобиля, видно момент аварии. Один грузовик догоняет второй, после чего происходит взрыв — место аварии быстро окутывает облако белого цвета. Возможно, это свидетельствует о разгерметизации емкости с химикатами.

Авария произошла около полудня 23 августа. По данным регионального главка МВД России, жертвой стал один человек, еще двое пострадали.

Ранее в Свердловской области опрокинулся лесовоз. Авария также попала на видео. На нем видно, как прицеп накренился на бок и перевернулся. Сложенные бревна вываливаются на дорогу, частично перекрывая движение.

