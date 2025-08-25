Рассекречен новый сервис Apple

Bloomberg: Apple выпустит платный сервис «Здоровье+» в 2026 году

Корпорация Apple запустит еще один платный сервис в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель и инсайдер Марк Гурман выяснил, что сервис получит название Apple Health+ («Apple Здоровье+»). Он расширит функции встроенного в экосистему сервиса «Здоровье», в котором собирается информация о показателях жизнедеятельности и активности пользователя. Гурман рассказал, что Health+ будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что с помощью нейросети сервис будет анализировать данные пользователя и предлагать ему персональные советы. Так, виртуальный помощник даст общие рекомендации по сохранению здоровья, составит индивидуальный план тренировок и предоставит советы по правильному питанию.

Ранее Гурман считал, что платный медицинский сервис появится в iOS 26. Теперь инсайдер полагает, что он будет интегрирован в iOS 27, которая выйдет в 2026 году. Стоимость Health+ не раскрывается. «Новый сервис превратит приложение "Здоровье" из пассивного сборщика данных в активного помощника в вопросах здоровья и образа жизни», — говорится в сообщении.

В конце августа китайская компания Vivo представила клон шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. В отличие от американского устройства шлем Vivo Vision стоит в два с половиной раза дешевле.