Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:14, 25 августа 2025Наука и техника

Рассекречен новый сервис Apple

Bloomberg: Apple выпустит платный сервис «Здоровье+» в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple запустит еще один платный сервис в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель и инсайдер Марк Гурман выяснил, что сервис получит название Apple Health+ («Apple Здоровье+»). Он расширит функции встроенного в экосистему сервиса «Здоровье», в котором собирается информация о показателях жизнедеятельности и активности пользователя. Гурман рассказал, что Health+ будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что с помощью нейросети сервис будет анализировать данные пользователя и предлагать ему персональные советы. Так, виртуальный помощник даст общие рекомендации по сохранению здоровья, составит индивидуальный план тренировок и предоставит советы по правильному питанию.

Ранее Гурман считал, что платный медицинский сервис появится в iOS 26. Теперь инсайдер полагает, что он будет интегрирован в iOS 27, которая выйдет в 2026 году. Стоимость Health+ не раскрывается. «Новый сервис превратит приложение "Здоровье" из пассивного сборщика данных в активного помощника в вопросах здоровья и образа жизни», — говорится в сообщении.

В конце августа китайская компания Vivo представила клон шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. В отличие от американского устройства шлем Vivo Vision стоит в два с половиной раза дешевле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости