В Китае скопировали провальный гаджет Apple

MacRumors: Компания Vivo выпустила своего клона шлема Apple Vision Pro

Китайская компания Vivo представила клона шлема дополненной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

Носимый гаджет, который может работать с дополненной и виртуальной реальностью, внешне и по характеристикам напоминает Vision Pro. Журналисты медиа уверены, что китайские инженеры вдохновлялись устройством Apple — «элементы дизайна явно копируют Vision Pro». Специалисты обратили внимание на изогнутый стеклянный козырек, направленные вниз камеры, трикотажный задний ремешок и съемный аккумулятор.

В материале говорится, что, «к чести Vivo», компания улучшила некоторые характеристики оригинального устройства. Так, Vivo Vision имеет два 8K-дисплея micro-LED с разрешением 3840 х 3552 пикселей на каждый глаз, что больше, чем у девайса Apple. Также аппарат Vivo весит всего 398 граммом, тогда как американское устройство имеет вес 650 грамм. Многие специалисты называют Vision Pro самым провальным продуктом Apple.

Кроме того, шлем Vivo стоит в два с половиной раза дешевле Vision Pro. Китайский девайс оценили в 10 000 юаней (112 тысяч рублей), тогда как аппарат Apple доступен минимум за 3499 долларов (281 тысячи рублей).

«Нет никаких признаков того, что гарнитура Vivo выйдет на международные рынки за пределами Китая», — подытожили журналисты.

