Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:39, 25 августа 2025Культура

Киркорову предложили покинуть Россию после исполнения песни Пугачевой

Цыганова предложила Киркорову отправиться к Пугачевой после исполнения ее песни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Певица Вика Цыганова прокомментировала исполнение песни Аллы Пугачевой народным артистом России Филиппом Киркоровым за кулисами конкурса «Новая волна» в Казани. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка заявила, что Киркорову «стоит, наконец, покинуть Россию» и отправиться на пенсию «к своим друзьям», которые сейчас живут за границей.

Цыганова также возмутилась организацией конкурса. «В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для "сбитых летчиков"», — написала она.

Ранее у Филиппа Киркорова спросили, может ли он напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. На это артист начал петь песню Пугачевой «Миллион алых роз».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность за помощь

    Россиянин вспомнил о сыне-бойце СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты

    Россиянин избил мать с грудничком из-за внешнего вида и поплатился

    Путин встретился с вице-премьером России

    Российские «Орланы» получили камеру заднего вида

    Вернувшийся из США Леонтьев сделал заявление о Родине

    Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

    В Совфеде отреагировали на желание ЕС использовать замороженные российские активы

    Тренер «Акрона» прокомментировал просьбу Дзюбы к руководству усилить состав

    Скачку цен на серверы и системы хранения нашли объяснение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости