Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:34, 25 августа 2025Забота о себе

Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

Кардиолог Яно призвал при гипертонии отказаться от кетчупа и фастфуда
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Кардиолог Роберто Яно заявил, что людям с гипертонией необходимо отказаться от нескольких продуктов, так как они ухудшают течение этого заболевания. Его слова передает издание Terra.

Яно призвал отказаться от сосисок, ветчины, салями, супов быстрого приготовления, фастфуда, кетчупа, соевого соуса, сыров пармезан и чеддер, консервированного горошка и кукурузы, чипсов и картофеля фри, поскольку в них содержится много натрия. Кроме того, стоит исключить из рациона сладкие напитки, кофе и энергетики, добавил он.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Специалист также посоветовал придерживаться сбалансированного питания. Однако важно не только выстроить ежедневное меню, заменив перечисленные вредные продукты полезными альтернативами, но и соблюдать здоровый распорядок дня, а также регулярно посещать лечащего врача, чтобы контролировать течение гипертонии, заключил Яно.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала об альтернативах кофе. По ее словам, чтобы взбодриться, можно принять холодный душ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

    Археологи нашли в российском городе останки зверя ледникового периода

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Медведева рассказала о примирении с Загитовой

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Стали известны сроки эвакуации застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Военкор рассказал о возможной потере ВСУ «дороги жизни» в Купянске

    В российском оздоровительном комплексе произошло массовое отравление

    17-летняя дочь Борисовой сделала пластику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости