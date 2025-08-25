Людям с гипертонией посоветовали отказаться от нескольких продуктов

Кардиолог Яно призвал при гипертонии отказаться от кетчупа и фастфуда

Кардиолог Роберто Яно заявил, что людям с гипертонией необходимо отказаться от нескольких продуктов, так как они ухудшают течение этого заболевания. Его слова передает издание Terra.

Яно призвал отказаться от сосисок, ветчины, салями, супов быстрого приготовления, фастфуда, кетчупа, соевого соуса, сыров пармезан и чеддер, консервированного горошка и кукурузы, чипсов и картофеля фри, поскольку в них содержится много натрия. Кроме того, стоит исключить из рациона сладкие напитки, кофе и энергетики, добавил он.

Специалист также посоветовал придерживаться сбалансированного питания. Однако важно не только выстроить ежедневное меню, заменив перечисленные вредные продукты полезными альтернативами, но и соблюдать здоровый распорядок дня, а также регулярно посещать лечащего врача, чтобы контролировать течение гипертонии, заключил Яно.

