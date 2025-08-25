Маск подал иск против Apple и OpenAI

Маск поддал иск против Apple и OpenAI, обвинив их в создании монополии в мире ИИ

Американский миллиардер Илон Маск поддал иск против Apple и OpenAI, обвинив их в создании монополии на рынке искусственного интеллекта через интеграцию ChatGPT в iPhone и блокируя альтернативы. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что компании X и xAI требуют миллиарды долларов, утверждая, что сделка ограничивает выбор пользователей и препятствует инновациям. По словам бизнесмена, компания из Купертино делает невозможным продвижение других чат-ботов в App Store.

К слову, эксклюзивное соглашение с OpenAI закрепило ChatGPT как единственный интегрированный ИИ-бот в iPhone. OpenAI отвергла обвинения, назвав их «продолжением нападок Маска». Apple пока не прокомментировала. Помимо этого, иск требует запретить «незаконную сделку» между Apple и OpenAI.

Ранее Илон Маск писал, что с помощью ИИ можно будет решить проблему голода, бедности и болезни. С другой стороны, бывший инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес указывал, что из-за развития искусственного интеллекта вероятность вымирания человечества составляет 95 процентов.