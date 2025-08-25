На Украине отменили спектакль американского режиссера

Во Львове отменили показ «Пуль над Бродвеем» американского режиссера Вуди Аллена

Во Львове отменили показ спектакля культового американского режиссера Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный театр имени Заньковецкой.

Сообщается, что такое решение было принято после участия постановщика в Московской международной неделе кино.

«28-29 августа мюзикл "Пули над Бродвеем" будет заменен на другую постановку», — сообщили в пресс-службе театра.

Известно, что постановка является адаптацией сценария к одноименному фильму для показал на театральной сцене.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино.