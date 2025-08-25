Мир
17:18, 25 августа 2025Мир

На Западе признали поражение в «прокси-войне»

Профессор Дизен: Запад потерпел поражение в прокси-войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Запад фактически потерпел поражение в прокси-войне с Россией на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения», — написал он.

По мнению ученого, главы западных государств по-прежнему настаивают, что «война — это мир, а дипломатия — это измена».

Ранее обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no заявил, что российско-американский саммит на Аляске был организован, чтобы позволить Соединенным Штатам выйти из конфликта на Украине без признания поражения.

