Профессор Дизен: Запад потерпел поражение в прокси-войне с Россией

Запад фактически потерпел поражение в прокси-войне с Россией на Украине. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Европейские лидеры отказываются садиться за стол переговоров с Россией несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69 процентов украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения», — написал он.

По мнению ученого, главы западных государств по-прежнему настаивают, что «война — это мир, а дипломатия — это измена».

Ранее обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no заявил, что российско-американский саммит на Аляске был организован, чтобы позволить Соединенным Штатам выйти из конфликта на Украине без признания поражения.