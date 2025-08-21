Мир
23:37, 21 августа 2025Мир

На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

Steigan.no: Целью саммита на Аляске был выход США из конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Wu Xiaoling / Global Look Press

Российско-американский саммит на Аляске был организован, чтобы позволить США выйти из конфликта на Украине без признания поражения. Такое предположение высказал обозреватель Томас Фази в статье для норвежского издания Steigan.no.

По его словам, целью встречи не было достижение мирных договоренностей, поскольку и Москва, и Вашингтон понимают, что сейчас невозможно заключить соглашение.

«Скорее всего, встреча была для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед», — считает Фази.

Он отметил, что проведение саммита дает Трампу возможность утверждать, что он стремился урегулировать конфликт дипломатическим путем, а выгода для России состоит в постепенном ослаблении Украины по мере сокращения поддержки США.

Встреча Трампа и Путина состоялась 15 августа. Саммит длился 2 часа 45 минут. По словам американского лидера, сторонам удалось прийти к соглашению по очень многим пунктам.

