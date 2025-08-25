В России возникла новая проблема с вагонами

РБК: Стоимость простоя грузовых вагонов взлетела в 2,5 раза из-за нехватки места

К августу стоимость простоя отставленных от движения грузовых вагонов в России выросла в цене в 2,5 раза, до 23-24 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона. Об этом со ссылкой на подсчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пишет РБК.

Главной причиной такой тенденции называется нехватка мест, что объясняется избыточным количеством желающих припарковать невостребованную технику. Поводом для этого, в свою очередь, стало снижение погрузки на сети РЖД за семь месяцев на 7,3 процента.

Эксперты института ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация ухудшится, так как обстоятельств для обратной динамики нет. Речь идет о сжатии рынка аренды вагонов, кризисе в угольной отрасли и усилении дисбаланса между доходностью и ставками аренды. Так, в августе для типовых полувагонов ставка упала на 25,6 процента по срочным контрактам и на 31,8 процента по спотовым. Для инновационных снижение составило 19,4 и 26,9 процента соответственно.

Политика РЖД по сокращению избыточного парка вагонов привела к тому, что большинство операторов соглашаются на перевозку угля по ставкам с нулевой доходностью, а некоторые участники рынка согласны на работу с отрицательной доходностью. В противном случае им пришлось бы платить за простой, что увеличило бы убытки.

Сооснователь ROLLINGSTOCK Agency Александр Поликарпов рассказал, что для снятия напряженности на Западно-Сибирской железной дороге тестируют технологию хранения вагонов в разобранном состоянии, то есть без ходовой части. Старший аналитик Роман Шагалов считает, что ситуация изменится только в случае улучшения ситуации в угольной отрасли.

Ранее сообщалось, что в период с января по июль 2025 года выпуск грузовых вагонов в России снизился на 17 процентов в годовом выражении, до 34,2 тысячи единиц. Эксперты ожидают, что если спрос на продукцию предприятий не увеличится, то у предприятий без сокращения персонала возникнут проблемы с функционированием.