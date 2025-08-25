Экономика
15:15, 25 августа 2025Экономика

Один из крупнейших покупателей газа снизил его импорт

Минторговли Индии: В I полугодии 2025 года импорт СПГ упал на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Индия, которая занимает четвертое место в мире по закупкам сжиженного природного газа (СПГ), снизила его импорт в I полугодии на 12 процентов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на министерство торговли и промышленности этой страны БРИКС.

Оказалось, что с января по июнь 2025 года она купила 12,032 миллиона тонн этого энергоносителя, хотя год назад речь шла о 13,757 миллиона тонн. Причиной такой динамики стали более прохладные (по сравнению с экстремальными температурами прошлого года) лето и начало весны.

Отмечается, что в июне поставки СПГ упали на 20 процентов, до 2,078 миллиона тонн. Почти половина импорта пришлась на Катар. Остальные объемы обеспечили Нигерия, Ангола и Оман.

Ранее Нью-Дели предложил российским энергетическим компаниям принять участие в нефтегазовой разведке в осадочных бассейнах на площади в 200 тысяч квадратных километров.

