Оскароносный американский режиссер заявил о любви к русскому кино

Режиссер Вуди Аллен заявил, что ему всегда нравилось русское кино

Американский режиссер Вуди Аллен, обладатель четырех статуэток «Оскар», заявил о любви к русскому кино. Его цитирует РИА Новости.

Кинематографист вышел на видеосвязь в рамках участия в Московской международной неделе кино. Он пообщался с режиссером Федором Бондарчуком.

«Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов, и сделал это за один день», — рассказал Аллен.

Ранее звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, сделал заявление о России.