Мирзиеев поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил украинского главу Владимира Зеленского с днем независимости и получил от него ответ, в котором тот поблагодарил его за помощь.

Искренне поздравляю вас и весь народ Украины с национальным праздником — Днем независимости. Убежден, что отношения между нашими странами, основанные на традиционной дружбе и принципах долгосрочного сотрудничества, и впредь будут развиваться в интересах наших народов из поздравительного письма президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Лидер Узбекистана также пожелал своему коллеге крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в его деятельности, а народу Украины — мира, спокойствия и процветания.

Кроме того, поздравительное сообщение для украинцев появилось на странице посольства Узбекистана в Киеве в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Этот знаменательный день символизирует стремление Украины к свободе, суверенитету и единству, отражает силу духа, стойкость и неустанное стремление украинского народа к миру, стабильности и процветанию», — говорится в нем.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев и Ташкент условились развивать двусторонние отношения

В ответ на поздравление Мирзиеева Зеленский выразил благодарность, а также заявил об уверенности, что страны будут продолжать развивать «плодотворное сотрудничество и укреплять двусторонние отношения в интересах дружественных народов Украины и Узбекистана».

Ценю вашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане Владимир Зеленский президент Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зеленского поздравили лидеры и других стран СНГ

Помимо Мирзиеева Зеленский также получил поздравления с днем независимости от президентов других соседствующих с Россией стран: глав Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава Белоруссии Александр Лукашенко предпочел обойтись без личного обращения к Зеленскому, поздравив народ. «От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — пожелал он.

Сегодня отношения, построенные на этом прочном фундаменте, развиваются и обогащаются новым содержанием. Политический диалог, сотрудничество в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах являются одними из важнейших факторов, характеризующих наши двусторонние отношения Ильхам Алиев президент Азербайджана

Глава Азербайджана добавил, что его страна продолжит оказывать «дружественному народу Украины необходимую гуманитарную поддержку и помощь».

День независимости Украины празднуется с 1991 года. Его ежегодно отмечают 24 августа

Поздравления Киев получил и от представителей других стран. Так, президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой обратились к Киеву на украинском языке. А канадский премьер-министр Марк Карни лично приехал в украинскую столицу и принял участие в церемонии на Софийской площади, подписав также план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Кроме того, страну поздравили Китай, США, Турция, Папа Римский и другие.