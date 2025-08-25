Путешествия
Пилот испугался покурившего марихуану пассажира и отменил рейс

The Mirror: Пилот отменил рейс из-за покурившего марихуану пассажира
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пилот авиакомпании United Airlines испугался покурившего марихуану в туалете пассажира и отменил рейс. Об этом пишет газета The Mirror.

Самолет должен был вылететь из Сан-Франциско в Мексику. Сначала рейс задержали из-за технических проблем. Уточняется, что это заставило пассажиров забеспокоиться. Тогда один из них решил удалиться в туалет, чтобы покурить марихуану, после чего его сняли с рейса.

Члены экипаж судна были обеспокоены тем, что могли вдохнуть дым от марихуаны. В итоге рейс отменили.

«Я отдал United Airlines 30 лет, я не хочу рисковать на тестировании на наркотики, когда вернусь в Хьюстон», — объявил пилот.

Ранее сотрудник американской пограничной службы был задержан собственными коллегами сразу после выхода из самолета с сумкой, набитой кокаином почти на сто миллионов рублей.

