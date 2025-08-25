Ценности
Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

Племянник Сергея Зверева Игорь погиб в зоне СВО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Племянник российского стилиста Сергея Зверева Игорь погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сам шоумен рассказал MK.ru.

По словам знаменитости, мужчина находился на передовой с осени 2022 года. «Игорь совсем молодой: 1996 года рождения (...) К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — рассказал собеседник издания.

В феврале Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец» за поддержку специальной военной операции.

