Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:01, 25 августа 2025Силовые структуры

Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

В Башкирии пьяный экс-депутат пытался дать 30 тыс рублей взятки сотруднику ГИБДД
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Башкирии пьяный бывший депутат пытался дать 30 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инцидент произошел в Мечетлинском районе. Там полицейский остановил Opel Astra. Пока правоохранитель составлял протокол, хозяин машины протянул ему деньги, но силовик их не взял и рассказал о произошедшем.

Бывший чиновник свою вину признал. Он был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани два суда рассмотрели уголовные дела в отношении бывшего депутата городской думы Рушании Бильгильдеевой, которая провернула аферы с землей и обманула 136 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Мать Арсена Маркаряна принесла в суд характеризующие сына предметы

    Канада отправит войска на Украину при одном условии

    Женщина начала войну за лежак на курорте Европы, накричала на отдыхающих и попала на видео

    Вступление Украины в ЕС отвергли

    США отзовут вакцины от COVID-19

    Подсчитано количество россиян с самозапретом на кредиты

    Археологи нашли в российском городе останки зверя ледникового периода

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости