Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

В Башкирии пьяный экс-депутат пытался дать 30 тыс рублей взятки сотруднику ГИБДД

В Башкирии пьяный бывший депутат пытался дать 30 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, инцидент произошел в Мечетлинском районе. Там полицейский остановил Opel Astra. Пока правоохранитель составлял протокол, хозяин машины протянул ему деньги, но силовик их не взял и рассказал о произошедшем.

Бывший чиновник свою вину признал. Он был оштрафован на 200 тысяч рублей.

