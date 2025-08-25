Посол высказался о гражданской войне в Сербии

Посол Боцан-Харченко: Заявления о гражданской войне в Сербии не лишены смысла

Заявления о том, что Сербия находится на грани гражданской войны, не лишены смысла. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

По его словам, в стране чувствуется «дифференциация, раздел общества». Собеседник агентства отметил, что имеет место столкновение поддерживающих президента Сербии Александра Вучича и тех, кто выступает против власти. «И, конечно, вот это противостояние, которое в случае эскалации противостояния... В принципе, это путь к более широкому гражданскому противоборству, если не сказать гражданской войны», — сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что не разделяет такой негативный прогноз.

Ранее Боцан-Харченко указал на необычную деталь протестов в Сербии. Он пояснил, что лидеры протестов все еще не видны. «Есть студенты, комитеты студенческие, а вот этих [лидеров] нет. С ними поэтому и невозможно установить диалог. Просто погромами занимаются», — отметил посол.