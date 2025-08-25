Появились подробности о пострадавших при взрыве на судне в российском регионе

РИА Новости: Пострадавшие при взрыве на судне на Чукотке в тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве на судне «Онемен» на Чукотке находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Капитан и матрос в реанимации, состояние тяжелое», — пояснил собеседник агентства. Каких-либо других подробностей он не привел.

О ЧП стало известно ранее 25 августа. В морском порту в Анадыре на судне «Онемен», перевозившем бензин, произошел пожар и взрыв паров горючего.

