11:30, 25 августа 2025Россия

В России на перевозившем бензин судне произошел пожар

В Анадыре на перевозившем бензин судне произошел пожар, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В морском порту в Анадыре на судне «Онемен», перевозившем бензин, произошел пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Предположительно, на российском судне пострадали капитан и практикант, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Причины возгорания сейчас выясняются, утверждает Baza. Иных подробностей о ЧП на данный момент нет.

До этого сообщалось, что в Саратовской области загорелась и затонула яхта «Мечта» за 1 миллион долларов.

Судно следовало по маршруту Балаково — Самара. Заметивший пожар капитан яхты попытался потушить его самостоятельно, однако у него ничего не вышло.

Еще раньше во Владивостоке с горящего рыболовецкого судна спасли более 20 человек.

