Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:17, 25 августа 2025Культура

Приставы перестали искать деньги на счетах Земфиры

ТАСС: Приставы закрыли производство Земфиры после погашения долгов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

Исполнительное производство в отношении певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) по неоплаченной «коммуналке» прекратили после того, как она погасила возникший долг. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Как уточняется, певица оплатила имеющуюся задолженность по неоплаченным коммунальным платежам, что и послужило причиной закрытия производства приставами. В мае 2025 года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступили материалы от столичного мирового судьи, в которых обозначалось, что артистка не оплатила вовремя коммунальные платежи на сумму более 2 900 рублей.

Ранее у Земфиры нашли долг за ЖКУ в подвале. Речь тогда шла о нежилом помещении в Хорошевском районе Москвы, которое по документам все еще принадлежит уехавшей звезде. Она переоборудовала его в качестве студии, где записывала песни и устраивала встречи с друзьями.

В июне стало известно, что у артистки образовался долг перед российской налоговой. По данным источников, у Земфиры осталось в России незакрытое ИП, в связи с чем она задолжала налоговой 733 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

    На Камчатке произошло мощное землетрясение

    Франция выразила протест послу США

    Над российским регионом ликвидировали два беспилотника ВСУ

    Боец СВО вернулся в российский регион после двух лет в украинском плену

    В России запретили инструкции по сексу с собаками

    На Украине заявили об увеличении дальности полета FPV-дронов

    В Раде назвали ловушкой для Трампа позицию Зеленского по переговорам

    Посол высказался о гражданской войне в Сербии

    Названа раздражающая любого партнера фраза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости