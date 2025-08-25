Привычка выражаться нецензурно стоила жизни напросившейся на ночлег россиянке

В Красноярске мужчины учинили расправу над напросившейся на ночлег девушкой

В Красноярске двух мужчин обвинили в расправе над 19-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 43-летний и 61-летний мужчины встретили девушку с двухлетней дочкой на улице. Она рассказала им, что поругалась с сожителем и ей некуда идти. Девушка напросилась на ночлег, но до утра не дожила. Привычка выражаться нецензурно и оскорблять собеседников привела к тому, что хозяин жилища ударил ее кулаком по шее. Девушка потеряла сознание, после чего ее выбросили из окна четвертого этажа.

На следующий день мужчины позвонили в полицию и сказали, что встретили на улице незнакомого ребенка, который потерялся. Мать на следующий день нашли прохожие, ее доставили в больницу, но врачам не удалось спасти женщине жизнь.

Ранее сообщалось, что в Астрахани суд приговорил мужчину к 25 годам за 8 лет насилия над тремя детьми