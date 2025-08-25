Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 25 августа 2025Силовые структуры

Привычка выражаться нецензурно стоила жизни напросившейся на ночлег россиянке

В Красноярске мужчины учинили расправу над напросившейся на ночлег девушкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Красноярске двух мужчин обвинили в расправе над 19-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 43-летний и 61-летний мужчины встретили девушку с двухлетней дочкой на улице. Она рассказала им, что поругалась с сожителем и ей некуда идти. Девушка напросилась на ночлег, но до утра не дожила. Привычка выражаться нецензурно и оскорблять собеседников привела к тому, что хозяин жилища ударил ее кулаком по шее. Девушка потеряла сознание, после чего ее выбросили из окна четвертого этажа.

На следующий день мужчины позвонили в полицию и сказали, что встретили на улице незнакомого ребенка, который потерялся. Мать на следующий день нашли прохожие, ее доставили в больницу, но врачам не удалось спасти женщине жизнь.

Ранее сообщалось, что в Астрахани суд приговорил мужчину к 25 годам за 8 лет насилия над тремя детьми

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    Раскрыта неожиданная опасность высокого потребления соли

    Казахстан подтвердил сохранение поставок нефти через Усть-Лугу

    Российскому пенсионеру дали срок за забитого молотком соседа

    Россиянка с сыном вернулись на родину с Украины при поддержке Катара

    В России отреагировали на желание ЕС увеличить военную помощь Украине

    В Ереване ответили на сведения о возвращении сотен фур с сельхозпродукцией для России

    Петербургский нефтяной терминал впервые импортировал пальмовое масло

    Погода помешала спасателям запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости