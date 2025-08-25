Из жизни
16:29, 25 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами нардосаж и пулолед
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Радиостанция УВБ-76 повторила еще два сообщения, звучавших три года назад. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

25 августа в 13:12 по московскому времени на так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучало загадочное слово «нардосаж», уже передававшееся 24 января 2022 года. В 14:25 за ним последовала шифровка со словом «пулолед» — повтор сообщения, впервые переданного 25 января 2022 года.

21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения со словами «марель» и «стокотон», впервые переданные 13 января 2022 года. Причина, по которой радиостанция повторяет старые шифровки, неизвестна.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

