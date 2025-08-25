Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 25 августа 2025Из жизни

Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

ScienceAlert: На спутниковых снимках заметили загадочное свечение в океане
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Prof. Gordon T. Taylor, Stony Brook University

Выяснилось, что именно испускает загадочное бирюзовое свечение в океане у Антарктиды. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Сияющий участок впервые заметили на спутниковых снимках Южного океана около 20 лет назад. С тех пор ученые пытались разгадать его тайну.

Сходное свечение ближе к экватору связано с цветением кокколитофоридов — одноклеточных водорослей, покрытых известковыми пластинками, которые хорошо отражают свет. Они предпочитают теплые воды, поэтому бирюзовое свечение у Антарктиды нуждалось в другом объяснении.

Чтобы докопаться до правды, океанограф Барни Балч и его коллеги отправились в экспедицию к светящемуся участку океана. Отчет о ее результатах опубликован в журнале Global Biogeochemical Cycles.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Пробы, которые взял Балч, показали, что вода кишит диатомеями — микроскопическими водорослями, которые конкурируют с кокколитофоридами. У них также имеется отражающий панцирь, но его образует не известняк, а диоксид кремния. Плотные скопления диатомей дают оптический эффект, схожий с сиянием кокколитофоридов

Ранее сообщалось, что в небе над необитаемым островом Херд в южной части Индийского океана появились загадочные объекты. В среднем ширина каждого из черных пятен достигала 13 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

    Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

    Российскую артиллерию прикроют роботами

    Россияне застряли в аэропорту Египта из-за поломки самолета

    В Германии отреагировали на слова Вэнса о войсках США на Украине

    Атаки ВСУ по России усилились после одного события

    Раскрыта направленная на детей опасная схема мошенников

    Россия и Украина обменялись посланиями

    Белый дом объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости