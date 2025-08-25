Забота о себе
20:26, 25 августа 2025

Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

Врач Робертс: Риск заразиться инфекциями через сиденье унитаза ничтожно мал
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто сиденья унитаза в общественных туалетах представляют серьезную опасность для здоровья. Микробиолог Джилл Робертс в разговоре с изданием Terra оценила риск заразиться половыми инфекциями в подобных местах.

«Да, можно заразиться через сиденье унитаза, но риск ничтожно мал», — подчеркнула Робертс. Дело в том, что большинство патогенов, которые приводят к возникновению половых инфекций, не может на протяжении долгого времени существовать вне организма, пояснила она.

В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Заболеваниями, передающимися половым путем, обычно заражаются при прямом генитальном контакте и обмене биологическими жидкостями, уточнила врач. По ее словам, необходимо сильно постараться, чтобы перенести свежие биологические жидкости другого человека непосредственно с сиденья унитаза на половые органы с помощью рук или туалетной бумаги.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал о болезнях, передающихся через рукопожатие. По его словам, таким способом можно заразиться сальмонеллезом.

