Риск заразиться половыми инфекциями через сиденье унитаза оценили

Врач Робертс: Риск заразиться инфекциями через сиденье унитаза ничтожно мал

Существует мнение, будто сиденья унитаза в общественных туалетах представляют серьезную опасность для здоровья. Микробиолог Джилл Робертс в разговоре с изданием Terra оценила риск заразиться половыми инфекциями в подобных местах.

«Да, можно заразиться через сиденье унитаза, но риск ничтожно мал», — подчеркнула Робертс. Дело в том, что большинство патогенов, которые приводят к возникновению половых инфекций, не может на протяжении долгого времени существовать вне организма, пояснила она.

Заболеваниями, передающимися половым путем, обычно заражаются при прямом генитальном контакте и обмене биологическими жидкостями, уточнила врач. По ее словам, необходимо сильно постараться, чтобы перенести свежие биологические жидкости другого человека непосредственно с сиденья унитаза на половые органы с помощью рук или туалетной бумаги.

