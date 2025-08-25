Россия
10:13, 25 августа 2025
Россия

Россияне получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка

Анна Щербакова
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге муж с женой получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка. Россиянам удалось подделать документы на несовершеннолетнего, об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Супругов удалось задержать, им предъявили обвинение в суде. «Мужчина 1988 года рождения и женщина 1990 года рождения признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере")», — отметили в ведомстве.

Удалось выяснить, что мошенническую схему екатеринбуржцы решили провернуть еще в 2016 году. Горожанка подделала свидетельство о рождении ребенка через знакомого, передав ему свой паспорт. После супруг отдал поддельные документы в уполномоченные органы ради получения пособий.

Ранее стало известно, что в России правительственная комиссия одобрила проект кредитных каникул за рождение ребенка.

