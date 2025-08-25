Россия
18:40, 25 августа 2025Россия

Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса

Кравцов: В России число заявлений в колледжи увеличилось на 850 тыс. в 2025 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россияне стали чаще поступать в колледжи после девятого класса. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания «Среднее профессиональное образование — локомотив экономики страны», передает РИА Новости.

По его данным, число заявлений на поступление в колледжи увеличилось на 850 тысяч в 2025 году по сравнению с 2024-м.

«Сейчас подводятся итоги приемной кампании, у нас на 850 тысяч заявлений больше в колледжи подано, чем это было в прошлом году», — обозначил Кравцов.

Ранее сообщалось, что число абитуриентов, захотевших учиться на педагогических направлениях, обогнало количество желающих получить образование в сфере IT.

