Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

Россияне и китайцы за 20 минут слепили 11 тыс. пельменей и установили рекорд РФ

Более 11 тысяч пельменей слепили жители Благовещенска и Хэйхэ всего за 20 минут в рамках гастрономического фестиваля «Берега вкуса». Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Амурской области.

Мероприятие прошло сразу на двух берегах Амура. Десятки человек в двух странах одновременно лепили пельмени, сделав в общей сложности 11 254 штуки. Принять участие в событии пришел даже главный инженер Бурейской ГЭС Олег Григорьев вместе с женой.

«Результат занесли в Книгу рекордов России», — говорится в сообщении.

750 метров составляет расстояние от Благовещенска в Амурской области от Хэйхэ в китайской провинции Хэйлунцзян

Как рассказала представитель Книги рекордов РФ Юлия Пронина, участники мероприятия в Благовещенске использовали 40 килограммов теста и 40 килограммов фарша, цитирует ее ГТРК «Амур».

Утоняется при этом, что Роспотребнадзор не разрешил устроить массовое пиршество, однако рекордные запасы пельменей решили пожертвовать приюту для животных.

