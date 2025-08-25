Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:15, 25 августа 2025Моя страна

Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

Россияне и китайцы за 20 минут слепили 11 тыс. пельменей и установили рекорд РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Амурская область | Правительство»

Более 11 тысяч пельменей слепили жители Благовещенска и Хэйхэ всего за 20 минут в рамках гастрономического фестиваля «Берега вкуса». Об этом рассказали в Telegram-канале правительства Амурской области.

Мероприятие прошло сразу на двух берегах Амура. Десятки человек в двух странах одновременно лепили пельмени, сделав в общей сложности 11 254 штуки. Принять участие в событии пришел даже главный инженер Бурейской ГЭС Олег Григорьев вместе с женой.

«Результат занесли в Книгу рекордов России», — говорится в сообщении.

750
метров

составляет расстояние от Благовещенска в Амурской области от Хэйхэ в китайской провинции Хэйлунцзян

Как рассказала представитель Книги рекордов РФ Юлия Пронина, участники мероприятия в Благовещенске использовали 40 килограммов теста и 40 килограммов фарша, цитирует ее ГТРК «Амур».

Утоняется при этом, что Роспотребнадзор не разрешил устроить массовое пиршество, однако рекордные запасы пельменей решили пожертвовать приюту для животных.

Ранее сообщалось, что российский параспортсмен Рустам Набиев поднялся на пик Любви высотой 2124 метра в Восточных Саянах, Бурятия, преодолев 12 километров на одних руках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости