Российскую артиллерию прикроют роботами

«Известия»: Наземные беспилотники с РЭБ прикроют артиллерию в зоне СВО

Артиллерийские соединения Вооруженных сил (ВС) России начали использовать наземные беспилотники для прикрытия огневых позиций в зоне СВО. Роботы с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) защитят артиллеристов от дронов, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Установленные на гусеничных беспилотниках системы РЭБ блокируют частоты, используемые вражескими FPV-дронами. Дистанционно управляемые машины дежурят все время, пока артиллеристы выполняют боевую задачу.

«Это перспективная тактика, потому что это мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, мобильный, который может перемещаться вместе с батареей и, соответственно, обеспечивать разведку аппаратов, которые находятся в воздухе рядом с подразделением и угрожают ему, а кроме того, еще и гасить их», — сказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Эксперт Вадим Козюлин подчеркнул, что роботизированная платформа заменяет человека, поэтому такая тактика позволяет сохранять жизни бойцов.

Ранее в августе стало известно, что специалисты 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 58-й армии Южного военного округа разработали универсальные мобильные платформы «Термит». Колесные беспилотники могут доставлять бойцов и припасы, а также нести вооружение и системы РЭБ.