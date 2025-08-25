Экономика
10:22, 25 августа 2025Экономика

Сбер дал возможность оплачивать покупки с использованием айфона

Сбер запустил платежи через приложение с помощью iPhone
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy. Она доступна только на новой версии мобильного приложения «Активы онлайн». Об этом стало известно «Ленте.ру» из сообщения пресс-службы банка.

«В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух"», — заявили там. Новую версию приложения, необходимую для того, чтобы расплачиваться с использованием смартфона, можно скачать из App Store по ссылке из официальных каналов Сбера или установить позже в отделениях банка.

Для оплаты не требуется никаких специальных настроек, нужно просто запустить приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату, причем близко можно его не подносить, поскольку «Вжух» работает на расстоянии, уточнили в Сбере. При этом оплата будет доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента.

В октябре 2024 года о разработанном Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) способе оплаты через iPhone с использованием Bluetooth рассказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. «Наше решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату по данной технологии в малом радиусе действия относительно терминала оплаты», — объяснил тогда он.

