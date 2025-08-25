Снег неожиданно обрушился на Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург в конце августа пришел снегопад

На Санкт-Петербург в конце августа неожиданно обрушился снегопад. Об этом сообщил Telegram-канал «Питер Live».

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как мокрый снег в понедельник, 25 августа, достаточно плотным слоем припорошил дорогу и ступени подземного перехода. Помимо снега, на одном из видео можно заметить град на асфальте, а также мощные потоки воды, которые разлились по улице после сильного дождя и смешались с кусками снега.

В середине августа стало известно, что снегопад пришел в другой российский регион, Иркутскую область. Зимняя погода наблюдалась в Балаганском и Заларинском районах. Местные дачники пожаловались, что некоторые из их растений не перенесли внезапно наступившие холода.