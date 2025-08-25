Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 25 августа 2025Экономика

Снег неожиданно обрушился на Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург в конце августа пришел снегопад
Полина Кислицына (Редактор)

На Санкт-Петербург в конце августа неожиданно обрушился снегопад. Об этом сообщил Telegram-канал «Питер Live».

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как мокрый снег в понедельник, 25 августа, достаточно плотным слоем припорошил дорогу и ступени подземного перехода. Помимо снега, на одном из видео можно заметить град на асфальте, а также мощные потоки воды, которые разлились по улице после сильного дождя и смешались с кусками снега.

В середине августа стало известно, что снегопад пришел в другой российский регион, Иркутскую область. Зимняя погода наблюдалась в Балаганском и Заларинском районах. Местные дачники пожаловались, что некоторые из их растений не перенесли внезапно наступившие холода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл колоссальную стоимость продолжения конфликта с Россией

    Деловая активность в Германии выросла до максимума

    В России оштрафовали крупное издание на 200 тысяч рублей

    Массажист-насильник угрожал отказавшей ему в интиме россиянке скормить ее псу-ротвейлеру

    На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

    Десятки детей отравились на базе отдыха в России

    На Западе признали поражение в «прокси-войне»

    Мужчина ехал с женой по трассе и выбежал из машины в другую страну

    Появилась версия об участии главаря крупнейшей банды киллеров в СВО

    Насмехавшийся над блокадниками российский блогер попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости