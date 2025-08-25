Ценности
Страх мужчин перед парикмахерами объяснили

NYP: Мужчины испытывают нервозность перед барбером из-за страха перемен
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аналитики Talker Research объяснили страх мужчин перед парикмахерами. Результаты исследования, в котором приняли участие 2000 американцев, публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что один из пяти опрошенных испытывает нервозность перед тем, как сделать новую стрижку. При этом 23 процента респондентов боялись сказать о желаемой стрижке, даже если она им очень нравилась, а 17 процентов просили сделать более классическую версию трендовой прически.

«Прически — один из основных способов проявиться для мужчин. Те, кто уже привык к стилю, в котором чувствуют себя уверенно и комфортно, часто боятся перемен. Даже если такие мужчины и задумываются о новом имидже, они часто отказываются от предложений барберов, потому что не хотят менять то, что, по их мнению, им так долго подходило», — объясняет художественный руководитель Sport Clips Стейсия Келли.

Что касается результата, большинство участников опроса отметили, что обычно остаются довольны походом к барберу. А треть мужчин и вовсе заявили, что считают своего постоянного парикмахера почти членом семьи. Другие 16 процентов называют стилистов своими близкими друзьями.

В мае известный своими локонами актер «Очень странных дел» вышел в свет с короткой стрижкой.

